أكد رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف، أن مدينة ماريوبول المحررة ستصبح بين أجمل مدن روسيا، كمدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان.

وقال قسطنطينوف على قناته في "تيليغرام": "ماريوبول كررت مصير غروزني التي دُمرت خلال القتال لتحريرها من الإرهابيين الدوليين. وهناك ثقة كاملة بأن المدينة الواقعة على شواطئ بحر آزوف ستعيد في المستقبل مصير العاصمة الشيشانية غروزني التي أصبحت من أجمل مدن روسيا".

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وأكد أن عملية إعادة بناء ماريوبول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تتم بقوة وسرعة من قبل وزارة الدفاع الروسية من أجل أن يقضي أكبر عدد ممكن من السكان الشتاء في مدينتهم ومنازلهم المريحة.

وأردف أنه في غضون خمس سنوات، سيحصل الناس على مدينة جديدة. وأشار إلى أن ماريوبول يجب أن يكون رمزا لبداية حياة جديدة لكل من "حرر نفسه من نظام كييف".

المصدر: نوفوستي