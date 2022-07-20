بكين تدعو أطراف النزاع في أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات

دعت الصين أطراف النزاع في أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار فورا، وبدء مفاوضات للسلام تشارك فيها روسيا، وواشنطن وحلفاؤها.

وقال السفير الصيني لدى واشنطن تشين قانغ خلال منتدى أمني يوم الأربعاء، إن مفاوضات السلام "يجب أن تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والولايات المتحدة وحلفاؤها".

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ودعا إلى "البحث عن حل بناء وفق المبادئ التي من شأنها أن تبدد المخاوف المشروعة لكل الأطراف".

وأكد أن بكين "تدعو إلى احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، ومراعاة ميثاق الأمم المتحدة وأخذ المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد".

المصدر: وكالات