بايدن يتحدث عن إطلاقه أكبر استثمار في التاريخ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إطلاقه استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار لتحديث البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ.

وقال بادين في خطاب ألقاه في ماساتشوستس يوم الأربعاء: "اليوم، أقوم بأكبر استثمار في التاريخ، حيث أخصص 2.3 مليار دولار لبناء البنية التحتية التي ستساعد الناس في البلاد على مواجهة أشكال الكوارث الطبيعية التي نواجهها اليوم".

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وأضاف: "التمويل الفيدرالي سيذهب لأول مرة إلى مكيفات الهواء" اللازمة للتخفيف من حالة سكان البلاد في ظروف درجات الحرارة المرتفعة القياسية.

وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام أيضا بتطوير الطاقة المتجددة، بما في ذلك بناء مزارع الرياح.

وعلق البيت الأبيض على إعلان بايدن، قائلا إن المشروع الأول في هذه المنطقة يمكن أن يكون بناء توربينات الرياح في خليج المكسيك.

المصدر: نوفوستي