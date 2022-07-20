بايدن بصدد الإعلان عن أوامر تنفيذية لمكافحة تغير المناخ

أعلن في واشنطن أن الرئيس جو بايدن سيصدر اليوم الأربعاء، سلسلة من الأوامر التنفيذية لمكافحة تغير المناخ، في محاولة للدفع بأجندة بيئية عرقلها الكونغرس والمحكمة العليا المحافظة.

ومن المقرر أن يوضح بايدن الذي سيلقي خطابه من محطة سابقة للطاقة تعمل بالفحم في ماساتشوستس، أن الوقت ينفد لمواجهة احترار المناخ، لكنه لن يعلن، على الأقل في الوقت الحالي، "حالة طوارئ مناخية" تماشيا مع مطالبات بعض نواب حزبه، وهي خطوة قد تمنحه دفعة سياسية إضافية.

وقالت مستشارة المناخ في البيت الأبيض جينا مكارثي لشبكة CNN إن "الرئيس... سيوضح أنه لمجرد أن الكونغرس لم يتمكن من القيام بذلك، سيمضي قدما بكل قوته لإجراء التغيير والتحول إلى الطاقة النظيفة"، مضيفة: "سيوضح الرئيس مجددا أن هذه حالة طارئة ولن نقف مكتوفي الأيدي. لكن الرئيس سيحدد الإجراءات وفق الوتيرة التي يراها مناسبة".

وفي الوقت الحالي، يتوقع أن يستخدم الأوامر التنفيذية لتوفير تمويل إضافي للمجتمعات التي تواجه درجات الحرارة الشديدة والإجراءات اللازمة لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من طاقة الرياح.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هذه الجهود هي جزء من أهداف الإدارة الأميركية لنقل "قطاع الطاقة الأميركي بعيدا من التلوث والظلم البيئي وتقلبات الأسعار كما كنا نشهد في الماضي" والاتجاه "نحو الوظائف ذات الأجور الجيدة وانخفاض التكاليف وأمن الطاقة في المستقبل".

المصدر: "أ ف ب"