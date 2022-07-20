واشنطن تعول على استئناف عمل "السيل الشمالي 1"

أكد متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن تعول على استئناف خط "السيل الشمالي 1" للغاز الروسي إلى أوروبا عمله، بما قد يضمن أمن الطاقة في أوروبا على المدى القصير.

وقال برايس في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن "السيل الشمالي 1" سيساعد في تجديد احتياطيات أوروبا: "سيكون "السيل الشمالي 1" عنصرا مهما في هذا، لقد أحطنا علما بالتصريحات العلنية التي تفيد بأن شركة "غازبروم" ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالعقود الحالية".

وأضاف برايس أنه على المدى القصير وحتى تقلل أوروبا من اعتمادها على الطاقة الروسية، فإن "استئناف ضخ الغاز سيسمح لألمانيا ودول أخرى في القارة بتجديد احتياطاتها، مما يزيد من أمن الطاقة واستدامتها".

المصدر: نوفوستي