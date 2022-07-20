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دراغي: لم نتوقف أبدا عن بحثنا عن السلام بين روسيا وأوكرانيا

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دراغي: لم نتوقف أبدا عن بحثنا عن السلام بين روسيا وأوكرانيا
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
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قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إنه بموجب التفويض البرلماني لحكومته بدعم سلطات كييف، ولم يتوقف أبدا عن البحث عن السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "سلام تقبله أوكرانيا ويكون مستداما".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي مخاطبا مجلس الشيوخ قبل تصويت حاسم على الثقة مساء الأربعاء سيحدد مصير حكومته: "كنا في طليعة من انخرطوا في تمكين روسيا وأوكرانيا من العمل معا لتجنب كارثة غذائية، وفي نفس الوقت فتح نافذة للمفاوضات".

وأوضح أن التقدم المحرز في تركيا الأسبوع الماضي لتصدير الحبوب الأوكرانية كان مشجعا، ونأمل تثبيته.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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