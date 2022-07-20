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كييف: سيتم تصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية

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كييف: سيتم تصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية
Gettyimages.ru
حصاد القمح في أوكرانيا
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أعلنت كييف أن الحبوب الأوكرانية سيتم تصديرها عبر موانىء أوديسا ويوجني وتشيرنومورسك جنوبي أوكرانيا.

وقال رستم أميروف، البرلماني وعضو الوفد الأوكراني في المحادثات التي عقدت في تركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية في تصريح لصحيفة "أوبشيستفانوي"، إن "التصدير سيجري عبر 3 موانىء هي أوديسا، ويوجني وتشورنومورسك".

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الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل جهد لضمان دخول الحبوب الأوكرانية الى الأسواق العالمية
الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل جهد لضمان دخول الحبوب الأوكرانية الى الأسواق العالمية

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في تصريح تلفزيوني أمس: "نتوقع استمرار المفاوضات (لضمان دخول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية) في المستقبل القريب جدا. كما تعلمون، قلنا إن وفدا عسكريا من روسيا يشارك فيها".

وأضاف أن "روسيا من جانبها مستعدة لتقديم مساهمتها في حل مشكلة أزمة الغذاء، التي ليس فقط أخذت تظهر وتختمر، بل نضجت في جميع أنحاء العالم. ونكرر مجددا بإصرار، أن سبب هذه الأزمة لا يكمن في الوضع في أوكرانيا، والحبوب الأوكرانية، بل في جزء صغير من ذلك".

وتابع: "رغم كل ذلك، تبقى روسيا مستعدة لبذل كل جهد لضمان دخول هذه الحبوب الأوكرانية الى الأسواق العالمية".



المصدر: "تاس" + RT

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