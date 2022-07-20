ترامب يحضر جنازة زوجته الأولى إيفانا بنيويورك (صور + فيديو)

حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأبنائهما الثلاثة جنازة زوجته الأولى إيفانا ترامب، أيقونة الثمانينات، وسيدة الأعمال التي ساعدته في بناء إمبراطوريته المالية.

وقبل توجهه إلى قداس الجنازة، كتب الرئيس السابق على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" قائلا "إنه ليوم حزين للغاية، ولكنه في الوقت ذاته احتفال بحياة رائعة وجميلة".

وأضاف ترامب الذي حضر المراسم مع زوجته الحالية السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب "هذا لن يكون أمرا سهلا!!!".

وسار ترامب وإيفانا وأبناءه الثلاثة، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، وعائلاتهم وراء نعش إيفانا الذهبي اللون في كنيسة سانت فنسنت فيرير الرومانية الكاثوليكية في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.

كما حضرت الجنازة تيفاني ترامب، ابنة الرئيس السابق وزوجته الثانية مارلا مابلز، وكذلك أصدقاء العائلة بما في ذلك جينين بيرو، المشاركة في تقديم برنامج "ذا فايف" على شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، وتشارلز كوشنر المطور العقاري، ووالد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب.

وكان مصمم الأزياء دينيس باسو، وهو صديق قديم لإيفانا ترامب، من بين المشيعين.

وأعلنت أسرة ترامب الخميس أن السيدة البالغة من العمر 73 عاما قد توفيت في منزلها في مانهاتن، وقالت السلطات إن الوفاة وقعت جراء حادث، أسفر عن إصابات خطيرة في جذعها.

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المصدر: أ ف ب