إعلام: دراغي يقدم استقالته الخميس بعد مقاطعة 3 أحزاب جلسة الثقة بحكومته

من المرتقب أن يقدم رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي استقالته لرئيس الجمهورية يوم الخميس، بعدما أعلنت 3 أحزاب مقاطعتها لجلسة تصويت الثقة بحكومته.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن دراغي سيقدم استقالته إلى الرئيس سيرجو ماتاريلا، إثر إعلان تلك الأحزاب المنضوية في ائتلافه أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات هدفت إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.

وأبلغت أحزاب "فورزا إيطاليا" و"الرابطة" و"حركة خمس نجوم" مجلس الشيوخ بعدم نيتها التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي لحل أزمة سياسية ستؤدي إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

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وكان دراغي تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكنّه قدّم في 14 يوليو استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.

وقال دراغي في خطابه أمام مجلس الشيوخ إن "الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معا، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفان ومصداقية"، مضيفا "هذا ما يطالب به الإيطاليون".

وتظهر استطلاعات الرأي أن ثلثي الإيطاليين يتمنون أن يبقى الحاكم السابق للمصرف المركزي الأوروبي، على رأس الحكومة.

المصدر: "أ ف ب"