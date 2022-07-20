الحكومة الأوكرانية: حصول أوكرانيين على الجنسية الروسية جريمة

اعتبرت وزيرة شؤون إعادة دمج "الأراضي المحتلة" الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، بأن حصول مواطنين أوكرانيين على الجنسية الروسية "جريمة" بحد ذاته.

وقالت فيريشوك في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "أي حصول على جواز سفر دولة العدوان من قبل مواطن أوكراني، بغض النظر عن دوافعه، يجب أن ينظر إليه على أنه جريمة".

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واعتبرت فيريشوك جوازات السفر الروسية "سلاحا أخطر من الصواريخ"، مضيفة أنه على السلطات الأوكرانية أن تتخذ موقفا "أكثر شدة" تجاه الحصول على الجنسية وإجراء الاستفتاءات، معتبرة ذلك "جريمة ضد الدولة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق من الشهر الجاري مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية للأوكرانيين، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس