زوجة زيلينسكي تطالب واشنطن بإمداد كييف بدفاعات جوية

طالبت إلينيا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة بإمداد كييف بأنظمة دفاع جوي، داعية المسؤولين الأمريكيين إلى حل هذه المسألة بشكل عاجل.

وقالت زيلينسكي في كلمة ألقتها في الكونغرس: "أطلب منكم سلاحا تستخدمونه لحماية منازلكم وحق الاستيقاظ على قيد الحياة فيها".

وتابعت: "أطلب منكم أنظمة دفاع جوي"، داعية المشرعين الأمريكيين إلى حل هذه المسألة بسرعة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن "أي شحنة من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا".

وفي تصريح آخر، قال لافروف لـRT و"نوفوستي" إنه "يتم إمداد أوكرانيا بالأسلحة وإبعادها عن أي خطوات بناءة للتسوية"، مشيرا إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار"، وأن روسيا ستوسع أهداف عمليتها في أوكرانيا.







المصدر: "نوفوستي"