واشنطن مستعدة "لمساءلة روسيا" على اتفاقاتها مع الأمم المتحدة حول الحبوب

قالت الولايات المتحدة إنها تتابع عن كثب الاتفاقات التي يمكن لروسيا والأمم المتحدة التوصل إليها لتصدير الحبوب الأوكرانية، وهي على استعداد لمساءلة موسكو على ذلك.

ونقلت "نوفوستي" عن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قولها: "آمل في نجاح المفاوضات.. سنراقب الروس أيضا ومستعدون لمساءلة روسيا حول الاتفاقات التي توصلوا إليها مع الأمم المتحدة".

وأضافت أن واشنطن لديها موقف إيجابي تجاه عملية التفاوض، بما يخدم تصدير 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي + RT