الدفاع الليتوانية: فيلنيوس تعتزم تسليم كييف ناقلات جند مدرعة

ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الليتوانية أن فيلنيوس تعتزم تسليم كييف ناقلات جند مدرعة من طراز M113 وM577 في المستقبل القريب.

وجاء في بيان الوزارة أن "ليتوانيا ستزود أوكرانيا قريبا بمساعدة عسكرية إضافية تشمل ناقلات جند مدرعة M113 وM577، فضلا عن الذخيرة اللازمة"، كما عرضت وزارة الدفاع الليتوانية مساعدتها في تنظيم تدريبات عسكرية للقوات الأوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن ليتوانيا تبحث إرسال عشرة مدربين إلى بريطانيا، التي "تنوي إجراء دورات تدريبية عسكرية أساسية لمدة ثلاثة أسابيع لـ10 آلاف عسكري أوكراني في الأشهر الثلاثة المقبلة".

وفي مايو، قال قائد الجيش الليتواني فالديماراس روبشيس، إن ليتوانيا قد استنفدت أسلحتها بعد إرسالها لأوكرانيا، ولذلك، فإن فيلنيوس تنتقل إلى مبدأ مختلف لتشكيلها.

المصدر: RT