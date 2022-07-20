درونات ضاربة أوكرانية تحاول قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس رئاسة الإدارة العسكرية -المدنية بمقاطعة زابوروجيه، إن طائرات قتالية أوكرانية بدون طيار، حاولت الهجوم على محطة الطاقة النووية في المنطقة.

وأضاف روغوف: "هاجمت طائرات بدون طيار تابعة للإرهابيين الذين يقودهم زيلينسكي محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأوضح أن الدرونات استهدفت بضرباتها حرم وأراضي المحطة الكهروذرية. وشدد على أن المحطة بحد ذاتها لم تتعرض لأي أذى.

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وأشار روغوف، إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها 3 طيارات انتحارية بدون طيار لقصف المحطة التي تعد من أكبر المحطات الكهروذرية في أوروبا.

ووفقا له، وصلت قوة الرؤوس الحربية التي استخدمتها هذه الدرونات إلى عدة كيلوغرامات من مادة تي إن تي.

وأكد روغوف أن وحدة المفاعلات في المحطة لم تضرر نتيجة الهجوم، وبقي الوضع الإشعاعي هناك في حدوده الطبيعية.

المصدر: تاس