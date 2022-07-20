 
مباشر

أوستن: سنعلن في الأسبوع الجاري عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أخبار العالم

أوستن: سنعلن في الأسبوع الجاري عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
AP
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgiq

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن بلاده ستعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تضم 4 أنظمة "HIMARS" الصاروخية.

إقرأ المزيد
قوات لوغانسك: جميع وحدات HIMARS الأوكرانية يقودها مدربون غربيون
قوات لوغانسك: جميع وحدات HIMARS الأوكرانية يقودها مدربون غربيون

وقال أوستن في لقاء مع المجموعة الغربية لتنسيق تقديم المساعدات لكييف جرى، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو إنه "في وقت لاحق من هذا الأسبوع" ستخصص الولايات المتحدة مساعدات إضافية لأوكرانيا بما فيها "أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية".

وأضاف: "ستضم 4 أنظمة صاروخية من طراز "HIMARS" استخدمها الأوكرانيون بشكل فعال إلى حد سمح بتغيير الوضع في ساحة المعركة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)