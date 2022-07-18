قال أندري ماروتشكو، ضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن جميع أطقم HIMARS MLRS يقودها مدربون غربيون يعطون تعليمات بإطلاق النار على البنية التحتية المدنية في مدن دونباس.

وذكر المصدر أن جميع وحدات HIMARS الأوكرانية يقودها مدربون غربيون، هذه في الواقع معلومات مؤكدة من ثلاثة مصادر مختلفة، وبالتالي فهي موثوقة.

وقال: "في الواقع، كل وحدات HIMARS مصحوبة بمدربين غربيين، يتحدثون الإنجليزية، إنها حقيقة، أما بالنسبة للمكان الذي يسعون إليه: "فهم يستهدفون أهدافا مدنية بالغة الأهمية، فقد توجهوا يوم السبت إلى محطة ترولي باص في مدينة الشيفسك ".

وأشار إلى أن ممثلي جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتحكم المشترك قد سجل مؤخرا الاستخدام المكثف لـ HIMARS MLRS من قبل الجيش الأوكراني.

المصدر: RT