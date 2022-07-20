بوتين: فكرة "المليار الذهبي" استعمارية جديدة وعنصرية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فكرة الهيمنة الكاملة لـ "المليار الذهبي"، هي فكرة عنصرية واستعمارية جديدة بطبيعتها، وتقسم الشعوب إلى صنف أول وصنف ثاني.

وأضاف الرئيس بوتين، في كلمته اليوم الأربعاء في منتدى "أفكار قوية للعصر الجديد": "يفتقد نموذج الهيمنة الكاملة لما يسمى بالمليار الذهبي، لأية عدالة. لماذا من بين كل سكان الأرض يجب أن يهيمن هذا "المليار الذهبي" على الجميع، ويفرض قواعد سلوكه الخاصة عليهم؟".

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وأشار الرئيس بوتين، إلى أن "هذا النموذج يقوم ويستند على أوهام استثنائية وهو يقسم الشعوب إلى صنف أول وصنف ثاني، وبالتالي فهو عنصري بطبيعته واستعماري جديد من حيث الجوهر، أما عقيدة العولمة الموجودة في أساسه والتي يزعم بأنها ليبرالية، فأخذت تكتسب بشكل متزايد سمات الشمولية التوتاليتارية التي تكبح البحث الإبداعي وتقيد الإبداع التاريخي الحر".

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن النظام العالمي الحالي أحادي القطب يعيق التنمية العالمية.

المصدر: تاس