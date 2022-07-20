بوتين: الغرب شغل مكانة رائدة في العالم إلى حد كبير بسبب سرقة الشعوب الأخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية وصلت إلى مواقع متقدمة في العالم ليس فقط بفضل منجزاتها، بل وإلى حد كبير بسبب سرقة الشعوب الأخرى.

وأضاف الرئيس بوتين، في كلمته اليوم الأربعاء في منتدى "أفكار قوية للعصر الجديد": "طبعا بات هذا المليار الذهبي، ذهبيا ليس بمحض الصدفة. لقد حقق الكثير. ولكنه شغل هذه المواقع ليس فقط بفضل بعض الأفكار المحققة، بل إلى حد كبير بسبب سرقة الشعوب الأخرى - في آسيا وإفريقيا".

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وأشار الرئيس بوتين، إلى أن الغرب لا يمكنه ببساطة أن يقدم للعالم نموذجا للمستقبل، والآن تخشى نخب "المليار الذهبي" بهلع أن تقدم المراكز العالمية الأخرى خيارات التنمية الخاصة بها.

المصدر: تاس