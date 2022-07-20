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أجانب يتحدثون 3 لغات ينتشرون في كراماتورسك الخاضعة لسيطرة كييف

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أجانب يتحدثون 3 لغات ينتشرون في كراماتورسك الخاضعة لسيطرة كييف
Globallookpress Rick MaveKeystone/Press Agency
صورة أرشيفية
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لاحظ كثير من سكان مدينة كراماتورسك الخاضعة لسيطرة النظام في كييف انتشار أعداد من الأجانب الذين يرتدون الزي العسكري، ويتحدثون البولندية والإنجليزية والإسبانية.

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جاء ذلك وفقا لتصريح لرئيس المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، في منشور له بقناته على تطبيق "تليغرام"، حيث قال، نقلا عن مصادر محلية: "في السوق المركزية بكراماتورسك، رأى السكان المحليون عددا كبيرا من الأجانب، يرتدون الزي العسكري، وقد جاءوا للحصول على المؤن. ويتحدث هؤلاء فيما بينهم البولندية والإنجليزية والإسبانية ولغات أخرى".

ويقال إن هؤلاء الأجانب قد تم نقلهم إلى المدينة مؤخرا، وهم موجودون بالقرب من وسط المدينة. وكان قائد كتيبة الفوج التاسع من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد صرح، يوم أمس الثلاثاء، 19 يوليو، بأن بولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد المرتزقة الذين يقاتلون في دونباس إلى جانب نظام كييف.

المصدر: تليغرام

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