لوغانسك تتحدث عن تحضير أوكرانيا لاستفزازات في سلافيانسك

قال روديون ميروشنيك رئيس ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، إن أوكرانيا تحضر لتنفيذ استفزازات في سلافيانسك، وتنفيذ مداهمات "للكشف" عن "المتعاونين" هناك.

وأشار رئيس الممثلية، إلى أنه تمت مشاهدة مجموعات من المسلحين يرتدون الزي العسكري الروسي ويحملون شارات "غيورغي"، وهم "يتجولون في المدينة، بكل حرية، ويقفون أمام السكان المحليين".

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وشدد ميروشنيك على عدم وجود أية قوات متحالفة في هذه المدينة والاقتراب من هؤلاء العسكريين المزيفين، يحمل في طياته الخطر.

ووفقا له، من المحتمل أن يقوم مسلحون أوكرانيون أيضا بتصوير مسرحي مع "قصف مزعوم لمناطق في المدينة، وتدمير عدة مبان من المعدات والأسلحة الروسية"، وقصف مواقع توزيع المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي