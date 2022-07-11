الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لتفجير مدرسة زراعية في سلافيانسك واتهام الروس بذلك

كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف عن تخطيط قوات كييف لاستفزاز ما في مدينة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، واتهام القوات الروسية بقتل مدنيين.

وقال ميزينتسيف إن "النازيين الأوكرانيين فخخوا مبنى مدرسة زراعية، وتحت ذريعة ضمان الأمن، تم احتجاز سكان المناطق السكنية القريبة".

وتابع: "يخطط المسلحون لتفجير المبنى عندما تبدأ القوات الروسية في قصف المنشآت العسكرية في المدينة".

وأضاف أنه بعد ذلك، تخطط كييف لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف سلمية.

المصدر: نوفوستي