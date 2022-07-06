الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يستخدمون منشآت طبية في عدة مدن بدونيتسك لأغراض عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يستخدمون المنشآت الطبية في أوغلدار وباخموت وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك لأغراض عسكرية.

وقال رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف إن "النازيين الأوكرانيين جهزوا مواقعا لإطلاق النار ونقاطا للقناصة، في عيادة لطب الأسنان بشارع مولوديوزنايا في مدينة أوغلدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تلغيم الطريق هناك دون إخطار السكان المحليين عمدا".

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وأضاف: "في باخموت بجمهورية دونيتسك استضاف المستشفى رقم 2 في شارع أوبوروني جرحى من التشكيلات النازية الأوكرانية، فيما تم طرد جميع المرضى المدنيين من المنشأة بغض النظر عن حالتهم الصحية".

وتابع: "وفي كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك على أراضي المستشفى رقم 2 في شارع إنزينيرنايا، جهز النازيون مواقعا لإطلاق النار ووضعوا أسلحة ثقيلة في جوار المبنى دون إخلاء السكان من المباني المجاورة".

وأشار إلى أن النازيين الأوكرانيين يستخدمون المستشفى المركزي في شارع بارشوتينا في منطقة كيروفوغراد في مدينة كرابوفنوتسك بدونيتسك مستودعا للأسلحة والذخيرة.

ولفت إلى أنه بالرغم من التصريحات المتكررة في هذا السياق، فإن هذه الحقائق وغيرها من الحقائق المماثلة لا تزال قائمة دون اهتمام منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي.

المصدر: "تاس"