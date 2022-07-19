الدفاعات الروسية تسقط صاروخا أوكرانيّا في خيرسون
Sputnik
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أعلنت سلطات خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أطلقته قوات كييف على المنطقة.
وقالت نائبة رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون إيكاترينا جوباريفا على قناتها عبر "تيليغرام": "دفاعنا الجوي أصاب بجدارة صاروخا أطلقته القوات المسلحة الأوكرانية".
وكان السكرتير الصحفي لإدارة منطقة خيرسون سيرغي موروز أعلن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت صواريخا مرة أخرى على نوفايا كاخوفكا، أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي.
المصدر: RT