باريس تعلن إرسال 6 مدافع "سيزار" إضافية لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن فرنسا أرسلت 6 مدافع سيزار فرنسية ذاتية الحركة إلى أوكرانيا، وهي في طريقها إلى هناك.

وقالت كولونا إن "ست مدافع من طراز "سيزار"، أعلن رئيس الجمهورية يوم 16 يونيو عن نيته نقلها إلى أوكرانيا، في طريقها الآن إلى هناك".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق خلال قمة حلف "الناتو" في إسبانيا، أن فرنسا ستقدم ستة مدافع أخرى من طراز سيزار.

يذكر أن الجيش الروسي قد دمر دفعة سابقة من هذه المدافع، كما استولى على واحد منها سليما، حيث يعكف خبراء مصنع "أورالفاغون زافود" الروسي لصناعة الدبابات على فحصه ومعاينة مواصفاته.

ونشرت إدارة المصنع الروسي المذكور رسالة مفتوحة لماكرون، أعربت فيها عن "خالص شكرها" لباريس على هذا المدفع، الذي سيفيد في دراسته ومعرفة قدراته بدقة.

المصدر: نوفوستي