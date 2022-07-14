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ماكرون: سنواصل دعم كييف ولا نريد حربا عالمية جديدة بسبب أوكرانيا

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ماكرون: سنواصل دعم كييف ولا نريد حربا عالمية جديدة بسبب أوكرانيا
Legion-Media
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ترغب بوقف النزاع العسكري في أوكرانيا، ولا تريد التدخل فيه ولا ترغب بنشوب حرب عالمية جديدة.  

وأضاف ماكرون في مقابلة تلفزيونية: "يجب أن نكون مستعدين لأن الحرب في أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة. الصيف وبداية الخريف سيكونان في غاية الصعوبة. نحن نرغب بوقف الحرب وعدم التورط فيها. نحن لا نريد وقوع حرب عالمية جديدة". 

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وذكر ماكرون أنه يجب على بلاده الاستمرار في دعم أوكرانيا ومواصلة فرض العقوبات ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي

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