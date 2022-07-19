 
مباشر
عاجل
أردوغان: فشل العملية الدستورية في سوريا سيعني فشل صيغة أستانا

ضابطة استخبارات أمريكية سابقة: أسلحتنا لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا

أخبار العالم

ضابطة استخبارات أمريكية سابقة: أسلحتنا لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا
Legion-Media APFootage
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgam

أكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ريبيكا كوفلر، أن الأسلحة الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة.

وكتبت كوفلر في مقال لصحيفة "فوكس نيوز" أنه لا توجد الكمية الكافية من المال أو الأسلحة التي ستكون كافية لجعل أوكرانيا تفوز في الحرب، لأنه لا يوجد مجال للمقارنة بين قوة الجيش الروسي والجيش الأوكراني.

إقرأ المزيد
"التيليغراف" البريطانية تتحدث عن نجاحات بوتين: الهزيمة الاستراتيجية للرئيس الروسي معلومات كاذبة

ووفقا لكوفلر، فإن هدف استعادة السيطرة على الأراضي الشاسعة التي حررتها روسيا، والذي وضعه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لنفسه وحلفائه غير واقعي.

واعتبرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطأ في الحسابات من خلال تقديم مساعدة عسكرية غير محدودة إلى كييف، لكنه لم يطالب القيادة الأوكرانية بوضع أهداف قابلة للتحقيق.

وأشارت إلى أن واشنطن خصصت 54 مليار دولار وأفرغت مستودعات الأسلحة والذخيرة، ولم يؤد ذلك إلى أي نتيجة مهمة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا