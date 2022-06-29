"التيليغراف" البريطانية تتحدث عن نجاحات بوتين: الهزيمة الاستراتيجية للرئيس الروسي معلومات كاذبة

كتبت صحيفة "التيليغراف" البريطانية أن التصريحات الغربية حول الهزيمة الاستراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تبين أنها كاذبة.

وأكد كاتب المقال ريتشارد كيمب، أن العديد من الدول، على عكس التصريحات الغربية، فإنها تعمل على تعزيز التعاون مع موسكو. حيث تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع روسيا، متحديا تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى الصين، بقيت الهند وجنوب إفريقيا إلى جانب الزعيم الروسي.

وأضاف المقال أن إندونيسيا رفضت الانضمام إلى حرب العقوبات ضد روسيا. ورغم الضغوط، دعت بوتين إلى قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر.

وفي الشرق الأوسط، تبني السعودية والإمارات وإيران ومصر علاقات جيدة مع موسكو، حسب ما نقلت الصحيفة.

ونوه الصحفي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينغ في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وحسب كيمب، فإن هذا يتناقض بشدة مع الغرب، الذي عقد قمة مجموعة السبع وفشل في تحقيق أي نتائج.

المصدر: نوفوستي