قديروف ينشر صورا للمتحولين جنسيا بين قيادات الناتو ويعلق عليها

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صورا لمتحولين جنسيا بين قيادات الناتو، لافتا إلى أن هذه هي القيم التي يحاول الغرب نشرها، وأن هذا لن يحدث أبدا في روسيا.

وكتب قديروف على قناته في تيليغرام: "ها هم جنود الناتو! نشمئز من قتالهم. اعطونا عدوا عاديا، يكون شجاعا، حتى نتمكن من إخبار أحفادنا كم كان مروعا وخطيرا. ما هذا؟ من هذا؟ كيف نخبر أحفادنا عنهم؟ ...".

وشدد على أن المنشورات الرسمية لنظام كييف في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "مشبعة بهذه الفكرة الدنيئة" وأن فرض مثل هذه السياسة بالقوة "قد أتى بثماره" في الغرب.

كما أشار قديروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفريقه يحافظون على سياسة خارجية وداخلية صارمة لمنع تدهور المجتمع وحماية "القيم الإنسانية الطبيعية والصحية والواضحة" التي ينبغي أن نكون ممتنين لها.

وأضاف: "نريد أن يكون للأطفال أب وأم، حتى لا تتأثر نفسية الأطفال بصدمات نفسية منذ الطفولة، بل ليكونوا أصحاء وأقوياء ومتوازنين. وسيكون الأمر كذلك".

وخلص قديروف إلى أن روسيا "عبرت نقطة اللاعودة وستقاوم الشر والشيطانية حتى النصر".

المصدر: نوفوستي