زاخاروفا عن صورة جنرال أمريكي متحولة جنسيا: هل تريدون تربية أطفالكم على هذه القيم؟

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الصورة التي تجمع الأدميرال الأمريكي راشيل ليفين المتحولة جنسيا مع مواطنها المثلي نائب مساعد وزير الطاقة النووية سام برينتون.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام": "أجيبوا أنفسكم عن هذه الأسئلة بصراحة: هل هذه هي القيم التي أنتم مستعدون لتربية أطفالكم عليها؟ أم علينا ندافع عن قيمنا؟".

وتفاعل مستخدمو "تويتر" بغضب مع صورة لراشيل ليفين أول أدميرال أمريكي متحولة جنسيا مع الناشط المثلي سام برينتون، بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي في السفارة الفرنسية لدى واشنطن.

المصدر: RT