بدء المعركة القضائية بين ماسك و"تويتر"

بدأت المعركة القضائية بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وشركة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حيث تحاول الشركة إجبار رجل الأعمال على احترام صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار.

وتركزت الجلسة الأولى على دفع "تويتر" لتحديد موعد للمحاكمة في وقت مبكر من سبتمبر في قضية ركزت على تحرك ماسك للابتعاد عن مزاعم أن المنصة ضلّلته بشأن عدد الحسابات المزيفة.

وقال متحدث باسم "تويتر" خلال جلسة استماع أولية بالمحكمة "تصرف مسك بموجب العقد لا يغتفر". وأشار محامو "تويتر" إلى أنه من المفترض أن تنتهي الصفقة في نهاية شهر أكتوبر، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق ماسك عرضا غير مرغوب فيه قاومه مجلس إدارة الشركة أولا ثم دعمه.

ووفقا للمدعي، فإن تصرفات ماسك عرضت الشبكة الاجتماعية لضغط لا داعي له وألحقت الضرر بها لدى جمهورها وروادها نظر.

وفي وقت سابق، أخطر ماسك "تويتر" بإنهاء صفقة شراء الشركة بسبب حقيقة أن الشبكة الاجتماعية لم تف بالتزاماتها التعاقدية.

بعد ذلك، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد رجل الأعمال من أجل تحقيق استحواذ ملياردير على الشبكة الاجتماعية.

المصدر: "أ ف ب"