الرئيس الإيراني يصف زيارة بوتين بأنها نقطة تحول في العلاقات الثنائية

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن طهران تأمل في أن تكون زيارة بوتين إلى إيران نقطة تحول في العلاقات الثنائية.

وقال رئيسي "آمل أن تكون زيارتكم للجمهورية الإسلامية الإيرانية نقطة تحول فيما يتعلق بتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي".

ويعقد بوتين، الذي وصل إلى طهران يوم الثلاثاء، اجتماعا مع نظيره الإيراني في اجتماع هو الثالث بين الزعيمين في عام 2022.

المصدر: نوفوستي