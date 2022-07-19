بوتين يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الإيرانية طهران حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان حول تطورات الوضع في سوريا وأوكرانيا.

كذلك من المقرر أن يلتقي بوتين خلال الزيارة المرشد الأعلى علي خامنئي..

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن عملية التسوية السورية ستكون في مركز الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران.

وسيجري ذلك في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.

وأضاف بيسكوف، في حديث لمحطة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تعتبر عملية التسوية السورية بمشاركة روسيا وإيران وتركيا، صيغة مهمة للغاية، وأظهرت قابليتها للتطبيق".

من جانبه أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن بوتين وأردوغان ورئيسي سوف يوقعون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في طهران، وقد تم بالفعل إعداد مسودته.

كذلك لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تجرى اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارة بوتين لإيران.

المصدر: RT