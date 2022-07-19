 
مباشر

خامنئي خلال لقاء أردوغان: أي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بتركيا وسوريا والمنطقة

أخبار العالم

خامنئي خلال لقاء أردوغان: أي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بتركيا وسوريا والمنطقة
المرشد الإيرانيعلي خامنئي يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg65

استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إقرأ المزيد
برلماني إيراني يكشف أهداف ورسائل قمة بوتين وأردوغان في طهران
برلماني إيراني يكشف أهداف ورسائل قمة بوتين وأردوغان في طهران

وخلال لقائه مع أردوغان، أوضح علي خامنئي قائلا: "من المهم للغاية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وأي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بالتأكيد بتركيا وسوريا والمنطقة بأكملها ويفيد الإرهابيين".

وردا على طلب الرئيس التركي تعاون إيران في محاربة الجماعات الإرهابية، قال خامنئي: "بالتأكيد سنتعاون معكم في مكافحة الإرهاب".

وأضاف المرشد الإيراني: "اليوم، لن يتمكن النظام الصهيوني ولا أمريكا ولا غيره من وقف الحركة العميقة للفلسطينيين، والنتيجة النهائية ستكون لصالح الشعب الفلسطيني".

وجاء ذلك بعد لقاء ثنائي بين الرئيسين، الإيراني إيراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، ووفدي البلدين، لبحث العلاقات الثنائية واجتماع اللجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين.

واستقبل رئيسي صباح اليوم نظيره التركي، رسميا في قصر سعد آباد بطهران، وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

المصدر: "فارس" + "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا