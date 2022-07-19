خامنئي خلال لقاء أردوغان: أي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بتركيا وسوريا والمنطقة

استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وخلال لقائه مع أردوغان، أوضح علي خامنئي قائلا: "من المهم للغاية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وأي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بالتأكيد بتركيا وسوريا والمنطقة بأكملها ويفيد الإرهابيين".

وردا على طلب الرئيس التركي تعاون إيران في محاربة الجماعات الإرهابية، قال خامنئي: "بالتأكيد سنتعاون معكم في مكافحة الإرهاب".

وأضاف المرشد الإيراني: "اليوم، لن يتمكن النظام الصهيوني ولا أمريكا ولا غيره من وقف الحركة العميقة للفلسطينيين، والنتيجة النهائية ستكون لصالح الشعب الفلسطيني".

اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، ظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار کرد. pic.twitter.com/8jouVCkOYL — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 19, 2022

وجاء ذلك بعد لقاء ثنائي بين الرئيسين، الإيراني إيراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، ووفدي البلدين، لبحث العلاقات الثنائية واجتماع اللجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين.

واستقبل رئيسي صباح اليوم نظيره التركي، رسميا في قصر سعد آباد بطهران، وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

المصدر: "فارس" + "إرنا"