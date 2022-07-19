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مدفيديف: سيعم السلام في أوكرانيا وفقا لشروط روسيا

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مدفيديف: سيعم السلام في أوكرانيا وفقا لشروط روسيا
Sputnik
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قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا، وفي النهاية سيعم هناك السلام بالشروط الروسية، وليس بشروط الذين يصرخون في أوروبا ووراء الأطلسي.

وأضاف مدفيديف: "طبعا سيتمكن اللصوص المحترفون من تجار الولايات المتحدة وأوكرانيا من تعبئة جيوبهم جيدا. سيكون لدى الإرهابيين والمتطرفين أنواع أكثر فتكا من المعدات العسكرية، لكن روسيا ستحقق حتما كل الأهداف التي حددتها. وسيعم السلام وفقا لشروطنا وحتما ليس وفقا لشروط العاجزين السياسيين الذين يزعقون في أوروبا وفي الولايات المتحدة".

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المصدر: نوفوستي

 

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