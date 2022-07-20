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كوساتشوف: العسكريون الأوكرانيون خضعوا لتجارب بكتريولوجية

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كوساتشوف: العسكريون الأوكرانيون خضعوا لتجارب بكتريولوجية
Sputnik
أرشيف
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أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوسوتشوف، أن الجنود الأوكرانيين خضعوا لتجارب بكتريولوجية في أوكرانيا، الأمر الذي يثبته بشكل غير مباشر تحليل عينات الدم.

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وقال كوساتشوف للصحفيين بعد جلسة للجنة البرلمانية للتحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، والتي يترأسها: "يؤكد تحليل عينات الدم من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أنه بالنسبة لعدد من الأمراض، بما في ذلك تلك غير النمطية للأوكرانيين، فإن محتوى المواد المقابلة في الدم يكون أكثر بعدة مرات وربما بعشر مرات من المعايير التي يمكن تفسيرها".

وأضاف أن ذلك يعني أن العسكريين الأوكرانيين تعرضوا لتجارب علمية وأنه أجريت في الأراضي الأوكرانية تجارب في مجال الأمراض المعدية الخطيرة للغاية.

وتابع: "في ظروف معينة كان من الممكن أن تنتشر هذه الأمراض لأغراض هجومية".

المصدر: نوفوستي

 

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