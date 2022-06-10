السيناتور كوساتشوف: سيتم التحقيق في تقرير البنتاغون بشأن أنشطته في المعامل البيولوجية بأوكرانيا

أعلن مسؤول اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق بأنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا، أن اللجنة ستحقق بتقريرالبنتاغون حول أنشطته في المعامل البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا.

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وقال كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: "الاجتماع في 23 يونيو. ستجرى المناقشة بالطبع وسنخرج بنتائج شاملة بمجرد أن يصبح الفحص جاهزا".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأمريكيين لم يرسلوا أبدا أي معلومات عن التعاون مع أوكرانيا إلى الأمانة الفنية لاتفاقية حظر تطويرالأسلحة البيولوجية (BTWC)، في انتهاك لالتزاماتهم، رغم أنهم ملزمون بذلك، والشهادة الحالية هي أول مادة من هذا النوع".

وتابع قائلا: "لذا، للوهلة الأولى، يبدو كل هذا وكأنه محاولة للتهرب من المسؤولية وإخفاء المحتوى الحقيقي للبرامج في أوكرانيا، وهو ما فعله الأمريكيون في 24 فبراير، حيث أمروا الأوكرانيين بإتلاف جميع آثار أنشطة المعامل البيولوجية في أوكرانيا بشكل عاجل".

ولفت كوساتشيف إلى أنه بناء على خلفية ما نشره البنتاغون، "سنقوم بدراستها بعناية، بمشاركة أخصائيين من مختلف الإدارات والأجهزة العلمية والخبيرة المتفاعلة مع الهيئة".

وأمس الخميس، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديمها الدعم على مدى السنوات الـ20 الماضية لـ 46 مختبرا ومؤسسة صحية ومركز تشخيص أمراض في أوكرانيا، زاعمة أن التعاون كان لأغراض سلمية.

ونشرت الإدارة العسكرية الأمريكية مذكرة معلومات أمس الخميس حول "تعاون الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي من أجل الحد من التهديد النووي والكيميائي والبيولوجي في أوكرانيا وروسيا ودول أخرى في الاتحاد السوفيتي السابق.

المصدر: نوفوستي