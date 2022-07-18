سلوفاكيا بصدد التخلي عن الوقود النووي الروسي

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغير، أن بلاده تعتزم التخلص من الاعتماد على الوقود النووي من روسيا.

وقال هيغير خلال زيارته فيينا يوم الاثنين، إن "سلوفاكيا تنوي التخلص من الاعتماد على روسيا في توريد الوقود لمحطاتها النووية. والحكومة تجري مباحثات في هذا الصدد منذ عدة أشهر مع الموردين الجدد المحتملين".

وأضاف: "لا أعرف كم سيستغرق ذلك، لكننا عازمون على إتمام هذه العملية".

وأشار رئيس وزراء سلوفاكيا إلى أن الانتقال إلى وقود جديد للمحطات النووية يستغرق عادة من 3 إلى 6 سنوات، لكن الأزمة الحالية تتطلب الإسراع بهذه الجهود.

يذكر أن شركة "تفيل" الروسية التابعة لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية تزود سلوفاكيا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي بالوقود النووي، حيث تعمل مفاعلاتها بتكنولوجيا سوفيتية وروسية، وتعتمد على "روس آتوم" بنسبة مئة بالمئة في تأمين اليورانيوم المخصب لمفاعلاتها.

المصدر: نوفوستي