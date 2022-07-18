ريشي سوناك يتقدم في سباق رئاسة الحكومة البريطانية

عزز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، تقدمه في الجولة الأخيرة من تصويت نواب حزب المحافظين لانتخاب رئيس جديد للوزراء.

وبينت النتائج التي أعلنها غراهام برادي، المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين، حصول ريشي سوناك على 115 صوتا متقدما على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت (82 صوتا) ووزيرة الخارجية ليز تراس (71 صوتا).

وحلت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك في المركز الرابع مع 58 صوتا، فيما تم إقصاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغنهات الذي جمع 31 صوتا.

وقال توغنهات في تغريدة على "تويتر": "فخور جدا بالرؤية الإيجابية التي قدمناها لبلدنا. شكرا لجميع الذين دعموني وآمنوا ببرنامج ACleanStart"، مضيفا: "هذا المساء ، تحدثت إلى لجنة عام 1922 بشأن مستقبل بلدنا. هناك شيء واحد واضح - إذا لم نتمكن من إعادة بناء الثقة، فإن حزبنا محكوم عليه بالفشل. ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن للأجيال المقبلة".

Although it wasn’t to be today, I am immensely proud of the positive vision we put forward for our country.



Thank you to all those who supported me and believed in #ACleanStart. This is only the beginning! pic.twitter.com/KgODn9xuNx — Tom Tugendhat (@TomTugendhat) July 18, 2022

ومن المقرر إجراء تصويتين آخرين يومي الثلاثاء والأربعاء حتى يبقى مرشحان.

المصدر: "أ ف ب" + RT