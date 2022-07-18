"بلومبرغ": الناتج الأوروبي سينخفض 1.5% إن انقطعت إمدادات الغاز الروسي

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة عواقب انقطاع إمدادات الغاز الروسي، حيث سينخفض إجمالي ناتجه المحلي 1.5 بالمئة إن توقف الغاز.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مسودة وثيقة المفوضية الأوروبية أن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في حال برودة الشتاء وعدم اتخاذ بروكسل إجراءات لتخفيف الآثار السلبية.

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وجاء في التقرير المزمع نشره يوم الأربعاء أن "استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة قبل الشتاء ستحد من التأثير السلبي للاضطرابات الشديدة المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي والوظائف".

ويشير التقرير إلى أن اتخاذ إجراءات مبكرة لتقليل استهلاك الغاز في حالة عدم برودة الشتاء يمكن أن يحد من انخفاض الناتج المحلي إلى 0.4%.

المصدر: تاس