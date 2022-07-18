ستيفن كينغ يعد بتلفيق قصة حول "قسوة الروس في أوكرانيا" لتقديمها على أنها حقيقية

وعد الكاتب الأمريكي ستيفن كينغ بحديث لصانعي المقالب الروسيين فوفان ولكزس، الذين قدما نفسيهما على أنهما الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بتأليف قصة حول "قسوة الروس"، ومجّد النازية بحديثه.

ولجأ صانعا المقالب فلاديمير كوزنتسوف وأليكسي ستولياروف، باسم فلاديمير زيلينسكي، إلى الكاتب وطلبا منه المساعدة في حرب المعلومات.

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وقال صانعا المقالب لكينغ: "إذا كتبت لنا قصة مرعبة حول ما يفعله الروس القساة بالقوميين الأبرياء من كتيبة "آزوف" في الملاجئ، فنحن يمكن أن تقدم هذه المادة على أنها حقيقية".

ووعد الكاتب بفعل كل ما في وسعه من أجل ذلك، وأجاب: "من المهم جدا إظهار هذا للعالم بأسره، حتى يتابع العالم الأخبار الواردة من أوكرانيا كل يوم، ولا يمكنك ترك أخبار أخرى تحتل الصدارة".

واتفق معه صانعا المقالب على دور في الفيلم الجديد لروايته "إت".

وتابع الكاتب الأمريكي: "كل الناس لديهم عيوب. نحن بشر، هناك أشياء نقوم بها. أحيانا يكون الاختيار بين شرين. وهناك أيضا أشياء صحيحة، هذا هو الاختيار الصحيح. وكما تعلمون، أعتقد أن بانديرا شخص عظيم. وأنت شخص عظيم (زيلينسكي) تحيا أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي