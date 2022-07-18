الدفاع الروسية: مقتل 250 مرتزقا من "الفيلق الأجنبي" الأوكراني في دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن ما يصل إلى 250 مسلحا أجنبيا قتلوا بضربة صاروخية روسية استهدفت مركز انتشار لمرتزقة "الفيلق الأجنبي" الأوكراني في دونباس.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أوضح أن هذه الضربة نفذت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على الموقع المذكور في بلدة قنسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك، وأنها أدت أيضا إلى تدمير سبع مدرعات و12 مركبة خاصة.

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وذكر كوناشينكوف أنه نتيجة ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت نقطة انتشار مؤقتة لإحدى كتائب لواء الدفاع الإقليمي في مقاطعة تشيركاسي (وسط)، تم القضاء على 60 مسلحا، وتدمير راجمتي صواريخ وأربعة مدافع.

وأصابت غارات للقوات الروسية في دونيتسك الشعبية أكثر من 10 راجمات صواريخ "غراد"، و8 قطع من المدرعات، فيما أدى قصف بالمدفعية الصاروخية لمطار ميداني عسكري أوكراني في دونيتسك أيضا، إلى تدمير مروحيتين من طراز "مي-8" وألحاق أضرار جسيمة بمروحيتين أخريين.

وفي إطار مكافحة البطاريات تمت إصابة بطاريتين من راجمات صواريخ "أوراغان"، وثلاثة فصائل من راجمات صواريخ "غراد"، و14 فصيلة مدفعية من مدافع هاوتزر "غياتسينت-بي" ومدافع D-30 في دونيتسك.

وضرب الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال يوم 14 موقع قيادة، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 286 منطقة، وبين الأهداف المدمرة منظومة للطائرات من طراز "بوك-إم1"، وثلاثة مستودعات للأنظمة للصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضي.

بذلك وصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 257 طائرة أوكرانية، و142 مروحية، و1564 طائرة بدون طيار، و356 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و099 4 دبابة ومدرعة أخرى، و759 راجمة صواريخ، و3157 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4392 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية