سفير نيجيريا: سننظر في الاعتراف بجمهوريتي دونباس حال توفر طلب رسمي

أعلن سفير نيجيريا في روسيا، عبد الله شيهو، أن بلاده جاهزة للنظر في طلب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إذا تم استلامه.

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وقال شيهو في حديثه لوكالة "نوفوستي": "عندما نقترب من الجسر، سنقرر كيفية عبوره. كما أعرف فإنهما (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان) لم تتوجها بأي نداء إلينا بهذا الشأن... وإذا تقدمتا بهذا الطلب فسننظر فيه".

وأعلنت سفارة كوريا الشمالية في موسكو، سابقا، أنها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأفادت الوكالة الرسمية بكوريا الشمالية فيما بعد بأن كوريا الشمالية تنوي تطوير العلاقات مع دونيتسك ولوغانسك وفق مبادئ السيادة والسلام والصداقة. وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ ووقف كل الاتصالات الاقتصادية والسياسية معها.

المصدر: نوفوستي