كوريا الشمالية: لا يحق لأوكرانيا الاعتراض على قرار اعترافنا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أعلنت كوريا الشمالية أن اعترافهما بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، "ممارسة شرعية للسيادة"، مشددة على أن أوكرانيا لا يحق لها الاعتراض على هذا الاعتراف.

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وكانت كييف أعلنت يوم الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لدعمها رسميا استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ودافع متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية عن هذه الخطوة وانتقد أوكرانيا قائلا إنها "ارتكبت أعمالا تتعارض تماما مع النزاهة والعدالة في العلاقات بين دولة ودولة بينما تنحاز إلى سياسة الولايات المتحدة العدائية غير المعقولة وغير القانونية تجاه كوريا الشمالية، ليس لها الحق في التنازع معنا فيما يتعلق بممارستنا الشرعية للسيادة".

وأكد المتحدث الكوري الشمالي أن "كوريا الديمقراطية ستعمل كما كانت دائما على تطوير أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول الأخرى في العالم التي تحترم سيادتها وصديقة لها، على أساس مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل والاحترام المتبادل".

وكانت كوريا الشمالية ثالث دولة في العالم تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بعد روسيا وسوريا.

ورأت وكالة أنباء "يونهاب" أن الخطوة الكورية الشمالية تأتي ضمن "جهود نظام كيم جونغ أون لتحسين العلاقات مع موسكو وسط العلاقات الفاترة بين الكوريتين ووقف محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن".

المصدر: يونهاب