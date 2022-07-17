زيلينسكي يقيل المدعية العامة الأوكرانية ورئيس إدارة أمن الدولة بسبب "خيانة" عدد من موظفي الإدارات

أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف، على خلفية قضايا "خيانة" عدد من موظفي الإدارات العامة.

وأفاد موقع Strana.ua بأن زيلينسكي أقال باكانوف وفق المادة 47 من ميثاق القوات المسلحة الأوكرانية، وفينيديكتوفا بموجب البند الـ2 من المادة الـ11 من قانون "الأحكام العرفية".

وقال زيلينسكي إن إقالتهما جاءت على خلفية "خيانة" عدد من موظفي الإدارات العامة.

المصدر: "نوفوستي"