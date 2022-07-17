أكثر من ألف رئيس بلدية في إيطاليا يوقعون على عريضة تدعو دراغي لسحب استقالته

وقّع أكثر من ألف رئيس بلدية في إيطاليا على عريضة اليوم الأحد، طالبوا فيها رئيس الوزراء ماريو دراغي، بالعودة عن استقالته، ومواصلة قيادة البلاد.

وجاء في العريضة التي وقعها رؤساء بلديات من فلورنسا إلى روما والبندقية: "يجب أن تستمر الحكومة بعملها".

وكان دراغي قد قدم استقالته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا الخميس، لكن الأخير رفضها وطلب منه دراسة إذا من الممكن الاستمرار بالحكومة الحالية حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة في 2023.

ومن المتوقع أن يخاطب دراغي البرلمان الأربعاء في كلمة يعلن فيها إما خطة تبقي الحكومة قائمة وإما تمسكه بالاستقالة من منصب رئيس وزراء ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.

ونددت عريضة رؤساء البلديات بـ"سلوك غير مسؤول" لحركة خمس نجوم، العضو في الائتلاف الحكومي، والتي قاطعت التصويت على الثقة الأسبوع الماضي في خطوة كان دراغي قد حذر من أنها ستسقط الحكومة.

وجاء في العريضة "مدننا لا يمكنها اليوم أن تتحمل أزمة تنطوي على جمود في حين أنها تحتاج إلى العمل والمصداقية والجدية".

وأشار موقعو العريضة إلى أن التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة والطوارئ الاجتماعية يعني "أننا بحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار واليقين والاتساق من أجل مواصلة عملية تحوّل مدننا".

وشدّدوا على أن إيطاليا من دون ذلك "لن تنبعث من جديد".

المصدر: أ ف ب