أنقرة: تركيا لن تتحمل التزامات دول ثالثة تجاه اللاجئين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، ردا على وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن أنقرة لن تصبح مخيما للاجئين، ولن تتحمل التزامات دول ثالثة تجاههم.

وقال بيلغيتش: "نأمل أن تكون هذه الأنباء الصحفية بشأن السيدة تراس غير صحيحة. من غير الوارد أن تتحمل بلادنا، التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين في العالم خلال 8 سنوات، عبئا أكبر بناءً على طلب من دول ثالثة، شاركت في نهج لا يتوافق مع المعايير الدولية بشأن الحق في اللجوء. ولن تكون تركيا مخيم لاجئين لدولة ما، ولن تتحمل بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية لدول ثالثة".

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وأضاف: "ندعو جميع البلدان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية المتساوية عن الهجرة".

وأعلنت صحيفة "التايمز" في وقت سابق أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت إنها تريد توسيع الاتفاقية مع رواندا لمعالجة أزمة الهجرة. وأشارت الصحيفة إلى أن تراس قالت إنها تريد بدء مفاوضات مع تركيا بشأن هذه القضية.

المصدر: نوفوستي