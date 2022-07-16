بايدن في زلة لسان "جديدة" خلال قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية (فيديو)

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان مرة أخرى بنطق المصطلحات والمعاني خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق.

وخلط الرئيس الأمريكي بين كلمتي الأنانية (الأنانيةselfishness) و(elflessnessالإيثار) في خطابه قائلا: إنه "يكرم أنانية (selfishness) الجنود الأمريكيين" ليعود ويصحح الكلمة قائلا: "إنه يكرم إيثار(selflessness) وشجاعة الجنود الأمريكيين".

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وسبق لبايدن أن ارتكب أخطاء وزلات لسان في خطابات سابقة ففي مارس، خلال خطاب ألقاه أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ، دعا سكان أوكرانيا بالإيرانيين.

المصدر: RT