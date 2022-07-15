مرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تدعو لمصارحة البريطانيين حول عواقب مساعدة أوكرانيا

دعت بيني موردونت، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء البريطاني حكومة بلادها لمصارحة البريطانيين حول عواقب مساعدة أوكرانيا، مشددة رغم ذلك على ضرورة عدم التنازل عن دعم كييف، ومنع هزيمتها.

وقالت موردونت في أول مؤتمر مشترك عبر الإنترنت للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء: "أعتقد أننا يجب أن نكون صادقين مع المواطنين البريطانيين لأن الوضع سيكون صعبا مع استمرار هذا (الدعم لأوكرانيا)، الذي قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل في البلاد والعالم".

وأكدت موردونت أنها "واثقة بنسبة 100%" بأن الشعب البريطاني، على الرغم من كل الصعوبات، سيواصل دعم استراتيجية بريطانيا تجاه أوكرانيا.

كما أيدت وزيرة الخارجية ليز تراس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب أن يخسر"، مؤكدة أنه "لا يمكن التنازل".

المصدر: نوفوستي