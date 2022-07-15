"بلومبيرغ": بايدن سيغادر السعودية دون إعلان فوري عن زيادة في إمدادات النفط

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيغادر الشرق الأوسط من دون إعلان فوري عن زيادة في إمدادات النفط.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن بايدن سيغادر الشرق الأوسط هذا الأسبوع بدون إعلانات عن زيادة المعروض النفطي قبل اجتماع مقرر للمنتجين الشهر المقبل.

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ويقول مسؤولون أمريكيون إن رحلة السعودية ستسفر عن تفاهم بشأن الإمدادات.

وذكرت الوكالة أنه سيتم الإعلان عن القرار كما هو مقرر في اجتماع "أوبك+" القادم.

وبايدن الذي تولى منصبه وتعهد بتحويل أكبر مصدر للنفط في العالم إلى بلد "منبوذ" بسبب مقتل جمال خاشقجي، قال إنه قرر القيام بالرحلة لتعزيز المصالح الأمريكية ومحاولة كبح أسعار البنزين المرتفعة، والتي أضرت به سياسيا قبل انتخابات التجديد النصفي.

وسيتوجه بايدن إلى المملكة العربية السعودية من إسرائيل في وقت لاحق حيث سيلتقي بالملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سيلتقي بقادة آخرين من دول الخليج العربي المصدرة للنفط يوم السبت.

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "لا أعتقد أنك يجب أن تتوقع إعلانا معينا على المستوى الثنائي لأننا نعتقد أن أي إجراء إضافي يتم اتخاذه لضمان وجود طاقة كافية لحماية الاقتصاد العالمي سيتم في سياق أوبك+".

وجاء تصريح مستشار الأمن القومي للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى جدة.

ولا يزال جميع أعضاء "أوبك +" بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مقيدين بحدود إنتاج النفط المتفق عليها في بداية جائحة Covid-19 في أبريل 2020، علما أن زيادة الإنتاج إلى ما بعد الحصص الحالية يتطلب اتفاقا بالإجماع.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك +" في الثالث من أغسطس لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر وما بعده.

المصدر: وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية