"ولت أيام النفط مقابل الأمن".. مقال سفيرة السعودية بواشنطن حول زيارة بايدن لجدة يثير تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقالا كتبته سفيرة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود ووصفها لزيارة بايدن إلى المملكة بـ"المحورية".

وقالت الأميرة في مقال لها نشر في صحيفة "بوليتيكو": "لقد ولى منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج النفط مقابل الأمن الذي عفا عليه الزمن.. لقد تغير العالم ولا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعا، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ، بدون تحالف أمريكي سعودي فعال".

سفيرة #السعودية 🇸🇦 في #واشنطن 🇺🇸:

"النفط مقابل الأمن“ نموذج اختزالي عفى عليه الزمن وأصبحنا روادًا ليس في #الطاقة فقط تحولاتنا واسعة في مجالات عدة

لدينا مستقبل باهر ونريد أن تكون أمريكا جزءًا منه.



Opinion | A New Shape for US-Saudi Relations https://t.co/DXxIBMn1Tj via @politico — د.أحمد البدر (@DrAlbdr) July 14, 2022

ورأت أنه "يجب أن توجه هذه الأولويات الشراكة الأمريكية السعودية في القرن الحادي والعشرين، ونحن نعتبر زيارة الرئيس بايدن لحظة مهمة لوضع رؤيتنا المشتركة لكيفية مواجهة التحديات التي تنتظرنا"، مضيفة: "المملكة العربية السعودية اليوم بالكاد يمكن التعرف عليها بالشكل الذي كانت عليه في السابق، حتى قبل خمس سنوات فقط. اليوم، لسنا مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولكن أيضا في الاستثمار والتنمية المستدامة. من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء، أطلقنا أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا".

وقد أعاد مغردون نشر المقال على "تويتر" على نطاق واسع مشيدين بمضمونه.

سفيرة #خادم_الحرمين_الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في مقال نشره موقع "بوليتيكو" إن زيارة الرئيس الأميركي جو #بايدن إلى #السعودية "محورية" مضيفةً أن الشراكة بين البلدين عززت الاستقرار العالمي .https://t.co/D3skw3UgfG — ياسر الضحيان (@Yalduhaiyan) July 14, 2022

تصريح من الاميره ريما سفيرة المملكة في امريكا بان معادلة النفط مقابل الامن عفا عليها الزمن#بايدن#البنزين#السعوديةpic.twitter.com/SR6h4eT6CI — خالد بندر (@khalddbn) July 15, 2022

المصدر: RT